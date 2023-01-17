المنتخب العراقي بالطقم الأبيض في نهائي خليجي 25 أمام عُمان (صورة)

السومرية نيوز – رياضة



تقرر رسمياً، اليوم الثلاثاء، أن يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقم الأبيض الكامل، بينما يرتدي المنتخب العماني الطقم الأحمر الكامل في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25" يوم الخميس المقبل.



وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المؤتمر التنسيقي لنهائي خليجي 25، عقدَ، اليوم الثلاثاء ومثّـل الجانب العراقي المديرُ الإداري مهدي كريم ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الإعلامي محمد عماد". وأضاف البيان، انه "تقررَ أن يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقم الأبيض الكامل، بينما يرتدي المنتخب العماني الطقم الأحمر الكامل، بينما يرتدي حراس مرمى منتخبنا الطقم الأصفر الكامل، وحراس مرمى منتخب عمان الطقم الأسود الكامل".

