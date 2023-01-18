غداً.. البصرة تعطل الدوام الرسمي - عاجل

وقال مكتب العيداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "قرر أن يكون يوم غد الخميس الموافق التاسع عشر من شهر كانون الثاني الجاري عطلة رسمية".وأوضح البيان، أن القرار جاء "لتسهيل انتقال وحضور الجماهير في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في البصرة".واستثنى القرار، وفق البيان، "الدوائر الأمنية والصحية".ويحتضن أستاذ جذع النخلة يوم غد الخميس، نهائي "خليجي 25" بين العراق وعُمان في تمام الساعة السابعة مساءً.