لم يبلغ النادي.. سبب غياب ديباي عن المران الاخير لبرشلونة

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن "ديباي غاب عن المران بدون أي سبب واضح ولم يبلغ النادي".وأضافت: "غياب ديباي أثار دهشة الجهاز الفني، وتشافي كان غاضبا جدًا على الرغم من أنه حاول إخفاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، ومن المتوقع توقيع غرامة مالية عليه لعدم حضوره".وأشارت الصحيفة، إلى أن "ديباي بهذه الخطوة يريد الضغط على إدارة برشلونة للانتقال إلى أتلتيكو مدريد".وتابعت "آس": "اختار ديباي الطريق الأسوأ حيث دخل في مواجهة مباشرة مع النادي، وبرشلونة واضح أنه لن يوافق على رحيله إلا بتعويض مادي مقابل (5 إلى 7 ملايين يورو) أو المقايضة مع البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب الروخيبلانكوس".وأتمت الصحيفة: "الخطوة التي اتخذها ديباي هي الأكثر خطورة على الإطلاق، وأظهر افتقاره إلى الاحتراف، وعدم الالتزام تجاه ناديه".