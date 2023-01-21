قميص ميسي ضد رونالدو في السعودية يصل إلى مبلغ قياسي

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن حقيقة أن ليونيل ميسي قد يكون واجه لآخر مرة خصمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ساهمت في ارتفاع قيمة القميصوبدأت أسعار جميع القمصان من 89 يورو (96.2 دولار)، لكن قميص مسي وصل إلى 47300 ألف دولار أميركي بعد أقل من أسبوع من طرحه، وهو المبلغ الذي قدمه مشجع صيني.ويبلغ سعر قميص ميسي في المباراة ضد كريستيانو حاليا ما يقرب من 25000 يورو، ولكن لا يزال هناك ثمانية أيام متبقية لإغلاق المزاد، مما يشير إلى أنه قد يصبح الأغلى حتى الآن.ويعد القميص أصليا لأنه نفس القميص الذي ارتداه ميسي خلال المباراة، وفق الصحيفة.وحظيت المباراة، بين نجوم ناديي النصر والهلال السعوديين في كرة القدم ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، باهتمام عالمي لا سيما أنها قد تكون الأخيرة بين أسطورتين، ميسي البالغ 35 عاما والذي من المفترض أن يمدد عقده مع سان جرمان، ورونالدو 37 عاما الذي انضم الشهر الماضي إلى النصر بصفقة خيالية قدرت بـ200 مليون يورو.وخسر فريق نجوم موسم الرياض المكون من رونالدو ولاعبي فريقه الجديد النصر وغريمه الهلال أمام الأرجنتيني المتوج بكأس العالم الأخيرة في قطر ميسي ورفاقه في سان جرمان 4-5 الخميس الماضي على ملعب الملك فهد أمام أكثر من 60 ألف مشجع.