كلاسيكو جديد.. قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا تضع برشلونة في مواجهة الريال

وتأهل إلى نصف النهائي كل من ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو، وأوساسونا، حيث سيكون هذا الدور من مباراتي ذهاب وإياب.وتستحوذ هذه الفرق فيما بينها على 73 لقبًا سابقًا في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولة برصيد 31 لقبًا، مقابل 23 لقبًا لبلباو و19 لقبًا لريال مدريد، فيما لايزال أوساسونا هو الوحيد من بين هذه الفرق الأربعة الذي لم يسبق له الفوز باللقب.وجاءت القرعة كالتالي:برشلونة ضد ريال مدريدأوساسونا ضد أتلتيك بيلباووتأهل فريق ريال مدريد إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على جاره وغريمه أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة" بنتيجة 3-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين.وتأهل أوساسونا إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، على حساب إشبيلية بنتيجة 2-1.فيما تأهل برشلونة بعد الفوز على ريال سوسيداد بهدف نظيف، فيما صعد أتلتيك بلباو على حساب فالنسيا بالفوز بنتيجة 3-1.نظام نصف نهائي البطولة:ستُقام منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بنظام مباريات الذهاب والإياب، على عكس الأدوار السابقة.ستُقام مباريات الذهاب في يومي 8 و9 شباط، بينما تقام مباريات الإياب في يومي 1 و2 اذار المقبل، بينما تقام مباراة النهائي يوم 6 ايار المقبل.فيما ذكرت تقارير سابقة، أنه من المرجح تأجيل مباراة نصف النهائي التي ستجمع بين ريال مدريد بمنافسه؛ نظرًا لمشاركة الفريق الملكي في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المغرب.ومن المنتظر أن يخوض ريال مدريد مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم 8 شباط المقبل، ضد المتأهل من مباراة ربع النهائي، التي تجمع بين ساوندرز سياتل الأمريكي والفائز من مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.