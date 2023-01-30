على سبيل الاعارة.. البافاري يخطف نجم السيتي من برشلونة

وخرج الظهير الأيمن للسيتي، الدولي البرتغالي جواو كانسيلو من حسابات مدربه بيب جوارديولا خلال الفترة الماضية، حيث يفضل عليه اللاعب الشاب ريكو لويس.وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "بايرن يقترب من التعاقد مع جواو كانسيلو على سبيل الإعارة، والاتفاق بين الناديين وصل إلى مراحله النهائية".وأضاف: "مانشستر سيتي مستعد للسماح لكانسيلو بالمغادرة، لأن اللاعب قبل عرض بايرن بالفعل".