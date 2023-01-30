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على سبيل الاعارة.. البافاري يخطف نجم السيتي من برشلونة
Alsumaria Tv
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يسعى نادي بايرن مينوخ الالماني، اليوم الاثنين، لخطف نجم السيتي جواو كانسيلو لصفوفه بعد ما ارتبط اسمه بالرحيل الى برشلونة او ميلان خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وخرج الظهير الأيمن للسيتي، الدولي البرتغالي جواو كانسيلو من حسابات مدربه بيب جوارديولا خلال الفترة الماضية، حيث يفضل عليه اللاعب الشاب ريكو لويس.
وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "بايرن يقترب من التعاقد مع جواو كانسيلو على سبيل الإعارة، والاتفاق بين الناديين وصل إلى مراحله النهائية".
وأضاف: "مانشستر سيتي مستعد للسماح لكانسيلو بالمغادرة، لأن اللاعب قبل عرض بايرن بالفعل".
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