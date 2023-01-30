الإصابة تفقد برشلونة أحد نجومه في كلاسيكو كأس اسبانيا

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين برشلونة مع ريال مدريد في أحد أيام 28 شباط أو 1 أو 2 آذار.وسيخسر بذلك برشلونة جهود نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي في مباراة الذهاب ضد ريال مدريد.وشعر ديمبلي بآلام في عضلات الفخذ بالساق اليسرى، خلال الشوط الأول من مواجهة جيرونا، وطلب التغيير حتى لا تتفاقم الإصابة.وقال برشلونة في بيان طبي: "أظهرت الفحوصات التي أُجريت على عثمان ديمبلي، إصابته في المستقيم الأمامي من فخذه الأيسر".ووفقا لتقارير إسبانية، فإنه تبين أن "مدة غياب ديمبلي ستكون من 5 إلى 6 أسابيع، وبالتالي سيغيب بشكل مؤكد عن مباراتي مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي وذهاب نصف نهائي الكأس ضد ريال مدريد".