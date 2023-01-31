جدول ومواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية

السومرية نيوز – رياضة



سيكون ريال مدريد المرشحَ الأكبر لتحقيق رقم قياسي بحصد لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الخامسة، والحفاظ على تفوق أوروبا على أمريكا الجنوبية بالمسابقة التي تنطلق في المغرب يوم الأربعاء.



ويبدو ريال مدريد، الذي أحرز اللقب في 2014 ثم توج ثلاث مرات متتالية خلال الفترة 2016-2018، في طريقه لمواجهة فلامنغو البرازيلي في النهائي، لكن كليهما يجب أن يتجنب المفاجآت في ما قبل النهائي أولاً وقبل خوض النهائي بالرباط في 11 فبراير/شباط.



ريال مدريد مرشح للتتويج بكأس العالم للأندية

وتوجت الأندية الأوروبية باللقب في النسخ التسع الأخيرة من البطولة، وفرضت سيطرتها منذ 2012 عندما تغلب كورنثيانز البرازيلي على تشيلسي في النهائي باليابان في تفوق نادر لأمريكا الجنوبية.



ويظهر بطل أوروبا وبطل كأس ليبرتادوريس مباشرة في الدور ما قبل النهائي، لكن المسابقة تنطلق يوم الأربعاء عندما يلتقي الأهلي المصري مع أوكلاند سيتي بطنجة في مباراة الافتتاح.



ويشارك الفريق النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا للمرة العاشرة في البطولة، وهو رقم قياسي، وسيتنافس مع العملاق المصري صاحب الخبرة الذي يشارك للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه.



ولم يكن الأهلي سيشارك في البطولة بعدما خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، لكن إقامة البطولة في المغرب منحته الفرصة للظهور بالمسابقة، في ظل عدم إمكانية مشاركة فريقين من بلد واحد.



وسيتأهل الفائز من هذه المباراة للعب يوم السبت ضد سياتل ساوندرز الأمريكي الذي أحرز لقب دوري أبطال الكونكاكاف العام الماضي، لكنه عانى من نتائج متواضعة في دوري المحترفين الأمريكي.



وسينتظر الوداد دعماً قوياً من المشجعين على أرضه بمباراته في اليوم نفسه ضد الهلال السعودي.



ويضم الوداد ثلاثة لاعبين من تشكيلة المغرب التي بلغت قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر.



وسيلعب فلامنغو مباراته الأولى بالدور ما قبل النهائي في السابع من فبراير/شباط ثم يظهر ريال مدريد بعدها بيوم واحد.



وسيتم استخدام البطولة لتجربة مزيد من التعديلات على نظام حكم الفيديو المساعد، حيث سيشرح الحكام ولأول مرة، أسباب قرارات حكم الفيديو للمشجعين في الملعب وللمتابعين عبر التلفزيون، لكن المحادثات بين أفراد الطاقم خلال مناقشة القرار ستبقى سرية.



وربما تكون هذه النسخة الأخيرة أو قبل الأخيرة بالنظام الحالي بعدما قرر الاتحاد الدولي (الفيفا) إقامة بطولة موسعة بمشاركة 32 فريقاً في 2025.



حقائق عن بطولة كأس العالم للأندية

فيما يلي حقائق عن كأس العالم للأندية لكرة القدم والتي يستضيفها المغرب وتنطلق يوم الأربعاء المقبل:



* الأندية المشاركة:

يشارك عادةً أبطال ست قارات، إضافة إلى بطل الدوري للدولة صاحبة الأرض. وفي حالة المغرب فإن بطل الدوري هو الوداد وهو أيضاً حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، لذلك يشارك الأهلي المصري بصفته وصيفاً لبطل المسابقة القارية.



والأندية التي ستخوض المسابقة هي:



– فلامنغو البرازيلي: بطل أمريكا الجنوبية، وسيشارك للمرة الثانية.



– الأهلي المصري: وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا، ويشارك للمرة الثامنة.



– الوداد المغربي: بطل إفريقيا والمغرب، ويشارك للمرة الثانية.



– أوكلاند سيتي النيوزيلندي: بطل أوقيانوسيا، ويشارك للمرة العاشرة وهو رقم قياسي.



– الهلال السعودي: سيشارك كبطل آسيا السابق في ظل عدم استكمال النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا، وسيشارك لثالث مرة.



– ريال مدريد الإسباني – بطل أوروبا ويشارك للمرة السادسة.



– سياتل ساوندرز الأمريكي – بطل الكوناكاف ويشارك لأول مرة.



* الفائزون في آخر خمسة أعوام:



– تشيلسي: 2021



– بايرن ميونيخ: 2020



– ليفربول: 2019



– ريال مدريد: 2018



– ريال مدريد: 2017



جدول ومواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية

(جميع المباريات بتوقيت غرينتش)



– الدور التمهيدي: 1 فبراير/شباط (طنجة) الأهلي ضد أوكلاند سيتي الساعة (19.00).



– دور الثمانية:



4 فبراير/شباط (الرباط) الوداد ضد الهلال الساعة (14.30).



4 فبراير/شباط (طنجة) الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي ضد سياتل ساوندرز (1730) .



– قبل النهائي:



7 فبراير/شباط (طنجة) فلامنغو ضد الفائز من مواجهة الوداد ضد الهلال الساعة (19.00).



8 فبراير/شباط (الرباط) ريال مدريد ضد الفائز من مواجهة الأهلي أو أوكلاند سيتي ضد سياتل ساوندرز (19.00).



– تحديد المركز الثالث:



11 فبراير/شباط (الرباط) الخاسران في ما قبل النهائي (15.30).



النهائي:



11 فبراير/شباط (الرباط) الفائزان في ما قبل النهائي (19.00).

*ملاحظة:

عندما تكون الساعة في بغداد 10:10 صباحاً اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 تكون الساعة في غرينتش 07:10 صباحاً الثلاثاء 31 يناير 2023.



توقيت بغداد يسبق توقيت غرينتش بمقدار 3 ساعات