خلافات بين تشيلسي وباريس بشأن انتقال حكيم زياش

وكتب ماتيو موريتو، الصحفي الشهير بشبكة "relevo" الإسبانية، على حسابه بموقع "تويتر": "عدم الوصول إلى صيغة مشتركة للصفقة يجمد انتقال حكيم زياش إلى سان جيرمان".وأضاف: "يرغب تشيلسي أن تكون الصفقة إعارة مع إلزامية الشراء، بينما يطلب سان جيرمان أن يكون بند الشراء اختياريا".وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه ب"تويتر"، أن الناديين سيعقدان جولة جديدة من المفاوضات في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.وأكدت العديد من التقارير أن تشيلسي يرحب برحيل زياش خلال يناير/كانون الثاني الجاري.