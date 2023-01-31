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خلافات بين تشيلسي وباريس بشأن انتقال حكيم زياش
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز- رياضة
تجمدت صفقة انتقال المغربي حكيم زياش من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان، مؤقتا؛ بسبب خلاف بين الناديين على أحد البنود.
وكتب ماتيو موريتو، الصحفي الشهير بشبكة "relevo" الإسبانية، على حسابه بموقع "تويتر": "عدم الوصول إلى صيغة مشتركة للصفقة يجمد انتقال حكيم زياش إلى سان جيرمان".
وأضاف: "يرغب تشيلسي أن تكون الصفقة إعارة مع إلزامية الشراء، بينما يطلب سان جيرمان أن يكون بند الشراء اختياريا".
وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه ب"تويتر"، أن الناديين سيعقدان جولة جديدة من المفاوضات في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.
وأكدت العديد من التقارير أن تشيلسي يرحب برحيل زياش خلال يناير/كانون الثاني الجاري.
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