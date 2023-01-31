ميسي عن التتويج بمونديال قطر: انتهى الكابوس ويمكننا رفع رؤوسنا عالياً

وقال ميسي، البالغ من العمر 35 عاماً، في تصريحات خاصة أدلى بها خلال استضافته ضمن برنامج "بيروس دي لا كالي": "منذ أصبحنا أبطالاً للمونديال، تغير كل شيء بالنسبة لي وللجميع، الآن يمكننا رفع رؤوسنا عالياً والقول إننا أبطال العالم، ما حلمت به كثيراً في مسيرتي تحقق بالفعل".
وأضاف ميسي: "في الليلة التي سبقت المواجهة النهائية، واصلنا ما فعلناه طوال كأس العالم، حفّزنا بعضنا البعض، ولم يسيطر علينا القلق، على صعيدي الشخصي كنت قادراً على النوم بشكل جيد، فالكثير من الراحة سيطرت على تفكيري".
وأكمل أسطورة برشلونة السابق حديثه بالقول: "في مسيرتي الكروية واجهت الكثير من لحظات الإحباط مع المنتخب الأرجنتيني، تعرضت لأنواع حادة من الانتقادات، وأعلم أن عائلتي عانت أكثر مني، الآن انتهى هذا الكابوس بعد الفوز بكأس العالم".
وتابع: "بعد الفوز بكأس العالم حققت كل شيء ممكن في مسيرتي، لقد كان لقب المونديال بمثابة أفضل ختام لمسيرتي، لم أتخيل أبداً أنني سأحظى بكل هذه الإنجازات، بالتأكيد أشعر بالفخر لكل ما وصلت إليه".
وتطرق ميسي إلى لحظات حمل الكأس الذهبية بالقول: "في تلك اللحظة شعرت وكأن الكأس تطلب مني حملها، رأيت الكأس تلمع، كانت لحظات مذهلة في ملعب جميل للغاية، لم أفكر كثيراً، فقط توجهت نحو كأس العالم وقمت بتقبيلها".
وفيما يتعلق باحتفالات الشعب الأرجنتيني، علق ميسي بالقول: "كنت مجبراً على قضاء يومين كاملين للرد على رسائل وتهاني المقربين، في إنستغرام حصلت على مليون رسالة من المعجبين، إنها لحظات مجنونة لا يمكن نسيانها".
واختتم ميسي حديثه بالقول: "لم أعد لمشاهدة المباراة النهائية في كأس العالم، فقط شاهدت الملخصات والأهداف، إنها لحظات لا تنسى، لكنني لم أشاهد المباراة مرة أخرى".