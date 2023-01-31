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ميسي عن التتويج بمونديال قطر: انتهى الكابوس ويمكننا رفع رؤوسنا عالياً

كأس العالم فيفا 2022

2023-01-31 | 04:39
ميسي عن التتويج بمونديال قطر: انتهى الكابوس ويمكننا رفع رؤوسنا عالياً
527 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

استرجع النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ذكريات الفوز بلقب مونديال قطر 2022، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، في لحظات وصفها بالأفضل في مسيرته على الإطلاق.

وقال ميسي، البالغ من العمر 35 عاماً، في تصريحات خاصة أدلى بها خلال استضافته ضمن برنامج "بيروس دي لا كالي": "منذ أصبحنا أبطالاً للمونديال، تغير كل شيء بالنسبة لي وللجميع، الآن يمكننا رفع رؤوسنا عالياً والقول إننا أبطال العالم، ما حلمت به كثيراً في مسيرتي تحقق بالفعل".

وأضاف ميسي: "في الليلة التي سبقت المواجهة النهائية، واصلنا ما فعلناه طوال كأس العالم، حفّزنا بعضنا البعض، ولم يسيطر علينا القلق، على صعيدي الشخصي كنت قادراً على النوم بشكل جيد، فالكثير من الراحة سيطرت على تفكيري".

وأكمل أسطورة برشلونة السابق حديثه بالقول: "في مسيرتي الكروية واجهت الكثير من لحظات الإحباط مع المنتخب الأرجنتيني، تعرضت لأنواع حادة من الانتقادات، وأعلم أن عائلتي عانت أكثر مني، الآن انتهى هذا الكابوس بعد الفوز بكأس العالم".

وتابع: "بعد الفوز بكأس العالم حققت كل شيء ممكن في مسيرتي، لقد كان لقب المونديال بمثابة أفضل ختام لمسيرتي، لم أتخيل أبداً أنني سأحظى بكل هذه الإنجازات، بالتأكيد أشعر بالفخر لكل ما وصلت إليه".

وتطرق ميسي إلى لحظات حمل الكأس الذهبية بالقول: "في تلك اللحظة شعرت وكأن الكأس تطلب مني حملها، رأيت الكأس تلمع، كانت لحظات مذهلة في ملعب جميل للغاية، لم أفكر كثيراً، فقط توجهت نحو كأس العالم وقمت بتقبيلها".

وفيما يتعلق باحتفالات الشعب الأرجنتيني، علق ميسي بالقول: "كنت مجبراً على قضاء يومين كاملين للرد على رسائل وتهاني المقربين، في إنستغرام حصلت على مليون رسالة من المعجبين، إنها لحظات مجنونة لا يمكن نسيانها".

واختتم ميسي حديثه بالقول: "لم أعد لمشاهدة المباراة النهائية في كأس العالم، فقط شاهدت الملخصات والأهداف، إنها لحظات لا تنسى، لكنني لم أشاهد المباراة مرة أخرى".
 
ميسي يعترف بالخطأ أمام هولندا
وقال ميسي: "لم يعجبني ما فعلته، لم يعجبني ما حدث بعد ذلك، كانت لحظات متوترة للغاية، كثير من التوتر، الأمور سارت بوتيرة متسارعة للغاية والناس تفاعلت بطريقتها، لم يكن أي شيء مخططاً، لقد حدث فقط".

وكان لويس فان غال، مدرب منتخب هولندا، قد تحدث قبل المباراة مؤكداً أن لاعبيه على درجة أعلى من الاستعداد مقارنة بالأرجنتين، وأشار إلى أن ميسي لم يلمس الكرة خلال مواجهة الفريقين في المربع الذهبي لمونديال البرازيل 2014، حين فازت الأرجنتين أيضاً بركلات الجزاء.

وعقب تسجيله هدفاً وقف ميسي أمام فان غال واحتفل بوضع يديه خلف أذنيه، في مشهد فسرته وسائل الإعلام على أنه سخرية من المدرب الهولندي المخضرم.

وبعد المباراة تصادم ميسي مع فوت فيغهورست لاعب منتخب هولندا، وقال له خلال إجراء مقابلة صحفية: "إلام تنظر أيها الأحمق؟ اذهب بعيداً أيها الأحمق".

وعن ذلك قال ميسي: "لقد تفاعلت بهذه الطريقة، هناك كثير من الأمور بشأن هذا اللاعب، لحظات التوتر مثل هذه.. كنت في المنطقة المختلطة، لقد حدث الأمر فقط، لا أحب أن أترك هذه الصورة، لكن هذه الأمور تحدث".

ميسي تمنى حضور مارادونا
وتمنى ميسي لو كان مواطنه مارادونا حاضراً في مراسم التتويج، وقال: "لو كان دييغو بيننا لكان أعطاني الكأس، كانت ستبقى صورة رائعة جداً، فهو وكل أحبائي يشجعونني بقوة".

وحظي المنشور الاحتفالي الذي نشره ميسي بعد المباراة بتفاعل تاريخي وغير مسبوق، إذ نال أكثر من 75 مليون إعجاب، وهو رقم قياسي في "إنستغرام" لم يسبق أن وصل إليه أي منشور سابق.

جدير بالذكر أن ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الصعود إلى منصات تتويج مونديال قطر 2022، إثر الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، إثر التعادل في الوقت الأصلي 2-2، والإضافي 3-3.

رياضة

كأس العالم فيفا 2022

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