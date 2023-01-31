لندن تفكر في استضافة أولمبياد 2040

وقال صادق خان في تصريحات لبوابة ماي لندن الإخبارية، إن مجلس المدينة والحكومة البريطانية يبحثان خيارات التقدم بطلب رسمي، في ظل إمكانية استضافة الدورة الأولمبية الأكثر صداقة للبيئة.وأضاف "نعمل مع زملائنا لبحث التقدم بطلب، لقد جرى الحسم بشأن دورتي 2032 و2036".وتابع "ما يجذب لندن لطلب أولمبياد 2040، هو إمكانية إقامة أكثر دورة أولمبية صديقة للبيئة".وفي حال نجاحها في الحصول على شرف الاستضافة، ستصبح لندن، أول مدينة تحتضن الأولمبياد الصيفية 4 مرات، حيث سبق لها استضافته في أعوام 1908 و1948 و2012.