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رسميا.. بايرن ميونخ ينجز صفقة كانسيلو
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز- رياضة
تمكن نادي بايرن ميونخ، من حسم صفقة جواو كانسيلو، في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023.
وأعلن النادي الألماني، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، تعاقده مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي.
وأوضح بايرن ميونخ في بيانه، أن جواو كانسيلو وقع على عقود انتقاله للنادي البافاري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
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