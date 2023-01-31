القضاء الاسباني ينصف برشلونة والريال وينتصر للسوبر ليج

ونشر التقرير الصحفي نص بيان المحكمة الذي جاء فيه: "الادعاء بأن البطولة خارج النظام البيئي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا غير صحيح ويمكن إنشاء منافسة كرة قدم احترافية بِحُرية ويمكن التنافس بين جميع الأندية".واضاف: "ذلك لأن المدعى عليهم " ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس" لديهم قوة سوقية تمكنهم من ذلك وإنشاء بطولة مستقلة دون معوقات ".ويعمل لابورتا وفلورنتينو بيريز حاليا على انطلاق البطولة بحد اقصى في ٢٠٢٤ ويحاولان إقناع أندية الدوري الانجليزي الكبرى بالانضمام لهم رغم مضايقات الاتحاد الاوروبي والفيفا والوقوف في طريق المسابقة.