باريس يعلن اصابة نجمه نيمار

وقال سان جيرمان، في بيان على موقعه الرسمي: "يعاني نيمار دا سيلفا من إرهاق عضلي وسيظل يخضع للعلاج اليوم".يأتي ذلك قبل أسبوعين فقط من مواجهة سان جيرمان مع بايرن ميونخ، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وكان نيمار وبخ زملاءه بعد التعادل مع ريمس (1-1)، مساء الأحد الماضي، في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.وسجل نيمار هدفا لبي إس جي في الدقيقة 51، بينما أدرك فلوريان بالوجون هدف التعادل لفريق ريمس في الدقيقة 96.