فوزان في ممتاز الكرة والكهرباء وصيفا للدوري مؤقتا

وجرت المباراة الاولى في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في ملعب الزوراء الرياضي.وسجل فريق نفط ميسان اولا في الدقيقة السابعة عن طريق المحترف بنيامين اكور وجاء هدف فريق الكهرباء الاول والثاني عن طريق مهيمن سليم في الدقيقتين 9 و13 من الشوط الاول.وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 28 بالمركز الثاني وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 22 بالمركز السابع.وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب الصناعة افتتح نادي نفط الوسط المباراة بهدف اللاعب احمد لفته في الدقيقة 29 من زمن المباراة قبل ان يدرك اللاعب حيدر صبحي في الدقيقة 39 من الشوط الأول هدف التعديل.وقبل ان تنتهي المباراة تمكن لاعب نادي نفط الوسط احمد لفتة من تحقيق هدف الفوز لفريقه والثاني له في المباراة بالدقيقة 90 من المباراة. وبهذه النتيجة اصبح نادي نفط الوسط بالمركز الـ12 برصيد 18 نقطة فيما بات فريق الصناعة بالمركز ما قبل الأخير برصيد 6 نقاط.