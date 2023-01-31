بعد اصابته امام برايتون.. المدافع كوناتي يغيب عن صفوف ليفربول

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن "مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي، تعرض لإصابة في أوتار الركبة، ستبعده عن جزء مهم من الموسم الحالي".وأصيب اللاعب الدولي الفرنسي خلال هزيمة يوم الأحد أمام برايتون (1-2)، والتي شهدت خروج أصحاب الأرض من كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيغيب الآن عن سلسلة من المباريات التي ستحدد معالم موسم ليفربول.ومن المتوقع أن "يغيب كوناتي، عن مباراتي الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وولفرهامبتون يوم السبت المقبل، ومباراة ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون في 13 فبراير/شباط، وتليها رحلة لمواجهة نيوكاسل في سانت جيمس بارك يوم 18 من الشهر المقبل".كما تطرح الإصابة تساؤلات حول إمكانية مواجهة ريال مدريد، وعما إذا سيكون متاحا لموقعة الذهاب في منتصف الشهر المقبل، بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ويمر ليفربول بفترة صعبة فيما يتعلق بالإصابات، حيث يغيب عنه حاليا "فيرجيل فان ديك ولويس دياز وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا".