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لاعب عربي "يثير الجدل" حول انتقاله لبرشلونة
Alsumaria Tv
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أثار النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط الجدل، حول إمكانية انتقاله لبرشلونة، قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الشتوية.
ونشر أمرابط على حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مقولة للكاتب الأمريكي واين داير: "اذهب الآن، فالمستقبل لا أحد موعود به".
وكان أمرابط قد غاب عن مران فريقه فيورنتينا الإيطالي اليوم الثلاثاء، ما يشير لإمكانية انتقاله لصفوف برشلونة.
وقالت عدة تقارير إن برشلونة قدم عرضا لضم أمرابط على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى خيار الشراء نظير 37 مليون يورو، لكن إدارة الفيولا رفضت الأمر.
يذكر أن سفيان أمرابط كان هدفا للعديد من الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها ليفربول وأتلتيكو مدريد، بعد تألق اللاعب المغربي في مونديال قطر 2022.
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