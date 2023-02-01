جدول "مزدحم" لريال مدريد وبرشلونة: 3 مباريات "كلاسيكو" خلال شهر

ويُلعب هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، ما يعني أن عشاق كرة القدم سيستمتعون بمشاهدة 3 مباريات كلاسيكو في ظرف 35 يوماً، وفق ما ذكرته صحيفة "MARCA" الإسبانية.ومن المقرر أن يُقام ذهاب نصف نهائي الكأس على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" يوم 1 مارس/آذار 2023، على أن يستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، موقعة الإياب يوم 5 أبريل/نيسان 2023.ويتوسط هذين اللقاءين، مواجهة الدور الثاني في بطولة الدوري، والمزمع إجراؤها يوم 19 مارس/آذار 2023 على أرض برشلونة.وتؤكد "ماركا" أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، سيكونان بحاجة ماسة إلى جميع عناصرهم الأساسية لتجاوز تحديات المرحلة القادمة.وتأتي هذه المباريات في أوقات ستكثر فيها المواعيد الهامة بالنسبة للفريقين، وربما يكون حال ريال مدريد أكثر تعقيداً، لكونه ينافس في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأيضاً سيخوض منافسات كأس العالم للأندية.ويلعب ريال مدريد مباراتين في مونديال الأندية، المقرر إقامته بالمغرب في الفترة ما بين 1 و11 فبراير/شباط 2023.ويبدأ "الميرنغي" البطولة من الدور نصف النهائي يوم الـ8 من الشهر المقبل، ثم سيلعب النهائي أو تحديد المركزين الثالث والرابع بعدها بثلاثة أيام.بعد ذلك سيواجه ريال مدريد نظيره ليفربول مرتين ذهابا وإياباً يومي 21 فبراير/شباط و15 مارس/آذار 2023 في ثمن النهائي، ويتخلل ذلك 5 مباريات في "الليغا"، أبرزها موقعة الديربي ضد الجار اللدود أتلتيكو مدريد.وفي حال تجاوز ريال مدريد عقبة ليفربول، فمن المحتمل أن يجد في طريقه منافساً أكثر شراسة بالدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وحينها سيصطدم ببرشلونة في إياب نصف نهائي الكأس.على الجانب الآخر سيكون حال برشلونة أفضل بكثير من غريمه، على اعتبار أن النادي "الكتالوني" لن يلعب مونديال الأندية ولن يسافر كثيراً، وأبرز تحدياته ستكون مواجهتي مانشستر يونايتد في دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.وسبق أن تقابل الغريمان في 3 مناسبات بمسابقة كأس ملك إسبانيا في السنوات العشر الأخيرة، اثنتان منها في نصف النهائي.ففي موسم 2012-2013، استقبل ريال مدريد برشلونة في البرنابيو وتعادلا 1-1، قبل أن يفوز "الملكي" إياباً في كامب نو بثلاثة أهداف لواحد.وحدث عكس ذلك تماماً في موسم 2018-2019، إذ تعادل الفريقان في كامب نو ذهاباً بنتيجة 1-1، ثم فاز برشلونة إياباً بثلاثية نظيفة.أما المرة الثالثة، فتقابل الغريمان في نهائي البطولة لموسم 2013-2014 على ملعب مستايا (معقل فالنسيا)، وفيه حصد ريال مدريد الكأس بهدفي أنخيل دي ماريا وغاريث بيل، بينما سجل لبرشلونة مارك بارترا.