تفاصيل الصفقة الأغلى في البريميرليج

ورفض بنفيكا أكثر من عرض مقدم من تشيلسي لضم فيرنانديز، قبل أن يقرر في النهاية بيع اللاعب للنادي اللندني.ووفقًا لما أعلنه فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن فيرنانديز وقع لتشيلسي حتى عام 2031.وأضاف عبر حسابه على تويتر: "اكتملت الفحوصات الطبية في البرتغال، ومن المقرر الآن أن يسافر اللاعب إلى لندن، لتقديمه صفقة جديدة في صفوف البلوز".وعن طريقة دفع قيمة الصفقة، أوضح رومانو: "الدفع على 6 أقساط، سيتم دفع 40 مليون جنيه إسترليني مقدمًا، قام تود بويلي مالك تشيلسي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، بتحضيرها فورًا".جدير بالذكر أن بنفيكا اشترط الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة "105 ملايين جنيه إسترليني" للموافقة على رحيل فيرنانديز.وحصد فيرنانديز جائزة أفضل لاعب شاب في النسخة الماضية من كأس العالم "قطر 2022".