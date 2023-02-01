برشلونة في الطريق لصفقة جديدة

وانتهى القيد الشتوي، في منتصف ليل الثلاثاء، ولم يعلن برشلونة صفقة جوليان أراوخو، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جوليان أراوخو (21 عاما)، يحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية، ويحظى باهتمام كبير من جانب البارسا.ومع ذلك، فإن برشلونة لم يتمكن من الإعلان عن الصفقة قبل غلق باب القيد، بسبب مشاكل بيروقراطية، وسيحاول إتمام الانتقال اليوم بالتشاور مع الفيفا.وكان من المقرر أن يتم قيد أراوخو مع الفريق الرديف في برشلونة، والاستعانة به مع الفريق الأول لتعويض رحيل هيكتور بيليرين، الذي انضم لصفوف سبورتنج لشبونة.وتدرب أراوخو في إحدى أكاديميات برشلونة بالولايات المتحدة، وتحديدا في مدينة كاسا جراندي، في ولاية أريزونا.ولعب أراوخو مع منتخبات أمريكا للشباب، قبل أن يقرر تمثيل منتخب المكسيك.