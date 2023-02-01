مدرب ألمانيا: الأرجنتين ليست أفضل منا

وقال فولر، أحد نجوم المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم 1990 بإيطاليا، في تصريحات نشرتها صحيفة "كولنر شتاتنتسيجر" اليوم الأربعاء: "بعد كل شيء، ما زال لدينا فريق جيد.. بخلاف ليونيل ميسي، اللاعب البارز، لا يمكن لأحد أن يقول لي إن المنتخب الأرجنتيني أفضل من فريقنا".وتولى فولر منصب مدير المنتخب الألماني بالاتحاد خلفا لأوليفر بيرهوف بعد خروج الماكينات من الدور الأول (دور المجموعات) ببطولة كأس العالم 2022، التي توج المنتخب الأرجنتيني بلقبها.وطلب فولر من أندية الدوري الألماني (بوندسليجا) دعم المنتخب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024).وقال فولر: "المنتخب هو أهم فريق لدينا. واللاعبون الذين يتم استدعاؤهم في كل مباراة ودية عليهم أن يؤدوا كما لو كانت مباراة في التصفيات".