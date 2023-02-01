تخص ديست.. برشلونة أمام أزمة في الانتقالات الصيفية

وأكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ميلان قرر عدم تفعيل بند الشراء الموجود بعقد سيرجينو ديست، المعار من الفريق الكتالوني.وكان ديست قد انضم لميلان في الصيف الماضي قادما من برشلونة، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو.وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن مغامرة ديست في ميلان على وشك الانتهاء، حيث سيرحل اللاعب عقب نهاية فترة الإعارة بختام الموسم الجاري.وأضافت أن الظهير الأمريكي سيعود إلى برشلونة بعد الإعارة، لافتة إلى أن ميلان غير مقتنع بخدماته.جدير بالذكر أن ديست انضم لبرشلونة في صيف 2020، بعقد لمدة 5 سنوات، مقابل 21 مليون يورو.