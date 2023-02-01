الانيق يهزم نفط البصرة في ممتاز الكرة

وشهد ملعب الفيحاء مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الانيق بهدفين مقابل هدف واحد وسجل اهداف الطلبة كل من مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 57 وعلي فائز في الدقيقة 75 من ضربة جزاء، فيما سجل هدف نفط البصرة الوحيد اللاعب علي خليل في الدقيقة 8 من زمن المباراة.وبهذه النتيجة اصبح نادي الطلبة بالمركز الثالث في ترتيب فرق الدوري برصيد 27 نقطة فيما بات نادي نفط البصر بالمركز 11 برصيد 19 نقطة.