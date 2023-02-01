مودريتش يحسم موقفه من الانتقال الى النصر السعودي

وارتبط اسم مودريتش بالانتقال إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.وجاء ارتباط اسم مودريتش بالنصر بعد تعاقد "العالمي" مع النجم البرتغالي كريستانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وقد تزامل اللاعبان في ريال مدريد لفترة طويلة.صحيفة "آس" الإسبانية أكدت في تقرير لها أن "مودريتش استقر على عدم الالتفات إلى أي من العروض التي تلقاها للرحيل عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة".وأوضحت الصحيفة أن "اللاعب الكرواتي يرغب في تمديد تعاقده مع ريال مدريد لموسم إضافي، ليبقى مع الفريق حتى نهاية موسم 2023-2024".وتلقى صاحب الـ37 عاما العديد من العروض الأخرى حال الرحيل عن الفريق الملكي، أبرزها من الدوري الأمريكي، غير أنه يرفض الرحيل عن ريال مدريد بشكل نهائي.وكشفت الصحيفة أن "عرض النصر كان سيصبح مثاليا لمودريتش، الذي سيبلغ الـ38 من عمره في سبتمبر/أيلول المقبل".الصحيفة أبرزت أن "النصر كان سيضمن للوكا البقاء في الملاعب لعامين آخرين وليس عام واحد كما هو الحال مع ريال مدريد، بالإضافة للحصول على راتب أكبر".غير أن "مودريتش يرى أنه قادر على اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم إضافي، في ظل عمله الدؤوب للحفاظ على جاهزيته البدنية بشكل مستمر".وأوضحت "آس" أن "موقف ريال مدريد لا يختلف كثيرا عن موقف لاعبه، إذ أنه سيوافق على تمديد تعاقده لموسم إضافي، ليبقى حتى موسم 2023-2024".وبرز هذا الموقف من تصريحات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الذي أكد ضرورة أن يعتزل مودريتش، وكذلك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في ريال مدريد.وقال أنشيلوتي: "لا أعتقد أنهما سيأتيان إلى مكتبي، لأنهما ليس بحاجة لنصيحة، أساطير ريال مدريد يجب أن يعتزلوا في النادي".مودريتش انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليضع نفسه بين أبرز أساطير الفريق الملكي عبر التاريخ.وعلى مدار أكثر من 10 سنوات، شارك مودريتش في 461 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 36 هدفا وصنع 76.وحصد اللاعب الكرواتي 21 لقبا مع الفريق الملكي على مدار تاريخه، منها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية.