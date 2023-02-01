"الميركاتو الشتوي".. سبب مثير يمنع انتقال لاعب عربي لباريس

واتفق تشيلسي وسان جيرمان على تفاصيل إعارة حكيم زياش إلى حديقة الأمراء، لكن فشلت الصفقة بسبب تأخر البلوز في إرسال المستندات الصحيحة الخاصة بانتقال اللاعب المغربي.ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، هو من تسبب في فشل انتقال حكيم زياش إلى سان جيرمان خلال الميركاتو الشتوي.وكشفت الصحيفة أن تشيلسي طالب المحامين بالتركيز على إنجاز صفقة إنزو من بنفيكا في الساعات الأخيرة، مما تسبب في إهمال انتقال زياش إلى سان جيرمان.وفضلت إدارة تشيلسي، منح التركيز الرئيسي من مسؤولي النادي إلى إنزو فيرنانديز بسبب قيمة الصفقة (120 مليون يورو) والمخاطر المالية المترتبة على ضم اللاعب الأرجنتيني حتى عام 2031.