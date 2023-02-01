حفل افتتاح مبهر لمونديال الأندية في المغرب

وبدأ الحفل باستعراض رائع للالعاب النارية واستحضار تاريخ وتراث المملكة المغربية، بظهور الرحالة الشهير ابن بطوطة وكذلك ملامح خاصة من تاريخ وعراقة المغرب إضافة إلى استحضار قيمة المسابقة والأندية المشاركة.وكان حضور وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي حاسما في إلهاب حماس الحضور، الذين هتفوا باسمه وباسم لاعبي منتخب الأسود الذين وقعوا على مشاركة مشرفة في مونديال قطر.كما هتف الحضور للاعبي الأهلي المصري كثيرا، بعدما كانوا أول من ظهروا على رقعة الملعب قبل مواجهة أوكلاند سيتي في مباراة الدور التمهيدي.