https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446316-638108781636830104.jpg
حفل افتتاح مبهر لمونديال الأندية في المغرب
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
نجح المغرب في الخروج بحفل افتتاح مونديال الأندية، في أفضل صورة والذي استضافه ستاد طنجة الكبير، بحضور 66 ألف مشجع، على هامش مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزلندي الافتتاحية.
وبدأ الحفل باستعراض رائع للالعاب النارية واستحضار تاريخ وتراث المملكة المغربية، بظهور الرحالة الشهير ابن بطوطة وكذلك ملامح خاصة من تاريخ وعراقة المغرب إضافة إلى استحضار قيمة المسابقة والأندية المشاركة.
وكان حضور وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي حاسما في إلهاب حماس الحضور، الذين هتفوا باسمه وباسم لاعبي منتخب الأسود الذين وقعوا على مشاركة مشرفة في مونديال قطر.
كما هتف الحضور للاعبي الأهلي المصري كثيرا، بعدما كانوا أول من ظهروا على رقعة الملعب قبل مواجهة أوكلاند سيتي في مباراة الدور التمهيدي.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا