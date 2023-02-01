مونديال الأندية.. الأهلي يتجاوز أوكلاند ويضرب موعداً مع سياتل

تأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب بفوزه على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0 مساء الأربعاء على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة في افتتاح المونديال.



سجل للأهلي اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 45 ثم أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 56 وسجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 86.



وتأهل وصيف أفريقيا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف في الدور الثاني يوم السبت المقبل.