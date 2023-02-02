تقنية مكبرات الصوت تظهر لأول مرة في مونديال الأندية.. ماذا تعرف عنها؟

واحتسب الصيني ما نينغ حكم مباراة الأهلي وأوكلاند ضربة جزاء لصالح الأول بعد عرقلة الجناح الأيسر طاهر محمد، في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو VAR، ألغى الحكم ضربة الجزاء وشرح القرار للجماهير في المدرجات من خلال مكبرات الصوت، وهي التقنية التي استحدثها المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب"، ويتم تطبيقها في كأس العالم للأندية على سبيل التجربة.وقال الحكم في أثناء شرحه للقرار "الخطأ من خارج منطقة الجزاء، والمدافع منع فرصة تسجيل هدف محقق"، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب أوكلاند سيتي.يُذكر أن الأهلي حسم المباراة بالفوز 3-0، وسجل له كل من حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.وضمن بطل مصر العبور إلى الدور الثاني من البطولة، ليضرب موعدًا مع سياتل ساوندرز الأمريكي يوم السبت المقبل.