لاعب يتهم الحكم بورجوس بالانحياز لبرشلونة

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إجلاسياس لم يتوقف عن الصراخ على مقاعد البدلاء بعد استبداله في الشوط الثاني، قائلا: "الاختلاف في الشعار، الشعار هو الفارق"، مشيرا إلى أن قرارات الحكم منحازة لبرشلونة.والتقطت الكاميرات إجلاسياس وهو يقوم بنفس الشيء مع الحكم الرابع.وقال إجلاسياس عقب المباراة: "ليس لدي ما أقوله، وأشعر بأن هناك أشياء غريبة في هذه المباراة".وأضاف: "لن أخوض في تقييم ما إذا كانوا يستحقون الفوز أم لا، لكن في الحقيقة هناك أشياء غريبة".وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، وتجمد رصيد بيتيس عند 31 نقطة في المركز السادس.