18 ثانية تمنع تعاقد برشلونة مع صفقة جديدة.. فما القصة؟

وقال ماتيو أليماني مدير كرة‭ ‬القدم بنادي برشلونة إن متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني أخفق في التعاقد مع خوليان أراوخو مدافع لوس أنجليس جالاكسي بعد التأخر 18 ثانية في تسجيل الصفقة باليوم الأخير في انتقالات الشهر الماضي.وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن برشلونة حاول التعاقد مع الظهير الأيمن البالغ عمره 21 عاما مقابل 6.5 مليون دولار حتى 2026.لم نتمكن من تسجيله بسبب خطأ في النظام، كان الفارق 18 ثانية فقط، سنرى ما سيقوله الفيفا.وأوضح أليماني لمحطة موفيستار بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية "لم نتمكن من تسجيله بسبب خطأ في النظام، كان الفارق 18 ثانية فقط، سنرى ما سيقوله الفيفا".ولم يبرم النادي الكتالوني أي صفقة كبيرة الشهر الماضي، بينما رحل المدافع هيكتور بليرين إلى سبورتنغ لشبونة والمهاجم ممفيس ديباي إلى أتليتيكو مدريد.وحقق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه ريال بيتيس في مباراة مؤجلة ليعزز تصدره للمسابقة أمس الأربعاء.وعزز برشلونة صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة من 19 مباراة متقدما بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الذي خاض 18 مباراة ويستضيف بلنسية غدا الخميس في مباراة مؤجلة أيضا.وتجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة من 19 مباراة في المركز السادس.