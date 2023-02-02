السعودية تكشف عن موقفها من انضمام روسيا لأسيا

وقال وزير الرياضة السعودي في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، ضمن مشاركته مع الوفد السعودي في الكونجرس الآسيوي 2023 والذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، وشهد فوز بلاده بحق استضافة كأس آسيا 2027: "إذا سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأيضاً الاتحاد الآسيوي، وكانت هناك فائدة لقارة آسيا، فلا أعتقد أن هناك مشكلة في ذلك".وكان الاتحاد الروسي لكرة القدم، قد ألمح في كانون أول الماضي، عن احتماله الانتقال من قارة أوروبا إلى آسيا، بعد أن تعرضت المنتخبات والأندية الروسية للحظر من المنافسات الأوروبية بسبب غزو أوكرانيا.وعلى الرغم من أن الاتحاد الروسي دعا في وقت لاحق إلى اجتماعات مكثفة لاستئناف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلا أن رئيس الاتحاد الروسي، ألكسندر ديوكوف، لم يستبعد سعي اتحاده للحصول على عضوية الاتحاد الآسيوي في مرحلة لاحقة.