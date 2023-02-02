https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446373-638109411307903466.jpg
كوبر مديرا فنيا جديدا لقيادة المنتخب السوري
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر مديرا فنيا جديدا لقيادة منتخب سوريا الأول، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
وقال الاتحاد السوري في بيان على موقعه الرسمي على "فيسبوك"، انه "من المقرر أن يصل هيكتور كوبر المدير الفني الجديد لمنتخب "نسور قاسيون" وكادره المساعد إلى سوريا في الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن هيكتور كوبر (67 عاما) سبق له الإشراف على تدريب نادي الوصل الإماراتي، كما قاد منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".
وكانت آخر تجارب كوبر مع منتخب الكونغو الديموقراطية، الذي فضل في الوصول به إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا