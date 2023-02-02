كوبر مديرا فنيا جديدا لقيادة المنتخب السوري

وقال الاتحاد السوري في بيان على موقعه الرسمي على "فيسبوك"، انه "من المقرر أن يصل هيكتور كوبر المدير الفني الجديد لمنتخب "نسور قاسيون" وكادره المساعد إلى سوريا في الأيام القليلة المقبلة.يذكر أن هيكتور كوبر (67 عاما) سبق له الإشراف على تدريب نادي الوصل الإماراتي، كما قاد منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".وكانت آخر تجارب كوبر مع منتخب الكونغو الديموقراطية، الذي فضل في الوصول به إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".