وقال الادعاء في بيان نشرته وسائل اعلام بريطانية، انه "تم إسقاط تهمة الاغتصاب عن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماسون غرينوود، وأيضا إسقاط التهم التي تشمل "السيطرة والسلوك القسري".وألقي القبض على غرينوود (21 عاما) في كانون الثاني 2022، بعد نشر صور ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.وأعلن نادي مانشستر يونايتد إيقاف اللاعب، ولم يسمح له بالتدريب مع الفريق، ولم يعلق النادي بعد على قرار الادعاء العام.وقالت شرطة مانشستر الكبرى إنها "أدركت أسباب وقف الإجراءات، لكنها أكدت "التزامها بالتحقيق في مزاعم العنف ضد النساء والفتيات".