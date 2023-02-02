الكشف عن مفاجأة تخص انتقال لاعب عربي الى أوروبا

وجذب أمرابط، الأنظار إليه بفضل المستويات المميزة التي قدمها رفقة منتخب المغرب في مونديال قطر 2022.وتمسك فيورنتينا بعدم بيع اللاعب خلال الشهر الماضي، على الرغم من محاولة برشلونة لضمه على سبيل الإعارة مع وضع بند للشراء النهائي.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد حاول تشيلسي ضم أمرابط في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي مثل برشلونة.وأجرى تود بويلي مالك البلوز، اتصالا هاتفيا مع فيورنتينا لضم أمرابط على سبيل الإعارة مع وضع بند للشراء مثل عرض برشلونة.وأضافت الصحيفة "تم إخبار تشيلسي بأن هذا السلوك غير مقبول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لتنتهي المكالمة مباشرة".