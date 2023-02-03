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ميسي يوضح حقيقة توتر علاقته مع مبابي
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز- رياضة
أوضح ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، حقيقة توتر علاقته بزميله الفرنسي كيليان مبابي، خصوصا بعد نهائي كأس العالم قطر 2022.
وشهد نهائي مونديال 2022 صداما بين ميسي ومبابي.. إذ فاز التانجو بركلات الترجيح (4-2) بعد مباراة ماراثونية، سجل خلالها مهاجم الديوك "هاتريك"، ردا على ثنائية البرغوث.
وسئل ليو، خلال مقابلة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، عما إذا كان قد تحدث مع مبابي حول نهائي المونديال، فأجاب: "نعم، تحدثنا عن المباراة والاحتفالات التي عشناها مع الشعب الأرجنتيني".
وبسؤاله عما إذا كانت هناك صعوبة في التحدث إليه (مبابي) بعد الخسارة، أجاب: "لا، رغم أنني كنت في هذا الجانب أيضا بعد الهزيمة في نهائي 2014".
وأكمل: "حينها لم أكن أريد معرفة أو سماع أي شيء حول كأس العالم، ولكن كيليان لم يكن مثلي، ولم تكن هناك أي مشكلة معه، بل على العكس تماما".
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