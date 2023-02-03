ميسي يوضح حقيقة توتر علاقته مع مبابي

وشهد نهائي مونديال 2022 صداما بين ميسي ومبابي.. إذ فاز التانجو بركلات الترجيح (4-2) بعد مباراة ماراثونية، سجل خلالها مهاجم الديوك "هاتريك"، ردا على ثنائية البرغوث.وسئل ليو، خلال مقابلة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، عما إذا كان قد تحدث مع مبابي حول نهائي المونديال، فأجاب: "نعم، تحدثنا عن المباراة والاحتفالات التي عشناها مع الشعب الأرجنتيني".وبسؤاله عما إذا كانت هناك صعوبة في التحدث إليه (مبابي) بعد الخسارة، أجاب: "لا، رغم أنني كنت في هذا الجانب أيضا بعد الهزيمة في نهائي 2014".وأكمل: "حينها لم أكن أريد معرفة أو سماع أي شيء حول كأس العالم، ولكن كيليان لم يكن مثلي، ولم تكن هناك أي مشكلة معه، بل على العكس تماما".