ميسي يتربع على عرش هدافي الدوريات الكبرى وقريب من إنجاز تاريخي آخر

وعاد الفريق الباريسي إلى طريق الانتصارات بعد خسارة أمام رين وتعادل مع ريمس، إثر فوزه الشاق على مضيفه مونبيليه بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "دو لا موسون"، مساء الأربعاء 1 فبراير/شباط 2023، لحساب الجولة الحادية والعشرين من "الليغ ون".وسجّل ميسي الهدف الثاني للفريق الباريسي، وذلك في الدقيقة الـ72، بعدما استلم تمريرة رائعة من فابيان رويز داخل منطقة الجزاء، وضعها "ليو" بكل هدوء وأناقة داخل شباك حارس مونبيليه.وبفضل هذا الهدف، تربع ميسي على عرش هدافي فرق الدوريات الخمسة الكبرى (الإنجليزي – الإسباني – الإيطالي – الألماني – الفرنسي)، بوصوله إلى الهدف رقم 697 في جميع البطولات، وفق أرقام وبيانات موقع transfermarkt الشهير.ووصل ميسي إلى هذا الرقم، بعدما أحرز 672 هدفاً بقميص برشلونة، أضاف إليها 25 آخرين مع باريس سان جيرمان.وتجاوز ميسي الرقم الذي كان حققه غريمه الأزلي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل مؤخراً إلى النصر السعودي، والذي توقف عدّاد أهدافه في الدوريات الكبرى عند 696 هدفاً.ووصل ميسي إلى هذا المعدل من الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى، رغم أنه خاض 84 مباراة أقل من رونالدو.وخاض ميسي 835 مباراة في الدوريات الكبرى (الإسباني والفرنسي)، بينما شارك رونالدو في 919 مباراة (بدوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا).وأحرز "صاروخ ماديرا" 450 هدفاً مع ريال مدريد، و145 أخرى في فترتيه مع مانشستر يونايتد، إضافة إلى 101 هدف بقميص يوفنتوس.وما زال كريستيانو يحتفظ بعرش هدافي الدوريات الأوروبية بشكل عام، إذ سجّل 701 هدف، من ضمنها 5 مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي.ويبدو أن تحطيم ميسي لهذا الرقم أيضاً مسألة وقت ليس إلا، إذ يحتاج "البرغوث" إلى 4 أهداف من أجل معادلته و5 لتجاوزه، مع تبقي 17 مباراة لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023، إضافة إلى مباراتين على الأقل في دوري أبطال أوروبا، وقد تزداد في حال تجلوز "الباريسيين" عقبة بايرن ميونيخ في ثمن النهائي، ومباراة أخرى على الأقل أيضاً في كأس فرنسا.ومن بين مجموع أهداف رونالدو جاء 129 منها عن طريق ركلات الجزاء، في حين دوّن ميسي 84 هدفاً بالطريقة نفسها.في هذه الأثناء أكدت شبكة opta المتخصصة في الإحصائيات، أن باريس سان جيرمان لا يخسر أي مباراة يسجل فيها ميسي.وأوضحت أن فريق العاصمة الفرنسية فاز في 18 مباراة وتعادل مرتين، في كل مباراة هز فيها ميسي الشباك، منذ وصوله إلى باريس في صيف عام 2021.واستعاد ميسي جزءاً كبيراً من بريقه مع باريس سان جيرمان في موسمه الثاني، إذ هز شباك المنافسين 14 مرة، وصنع مثلها، في 23 مباراة بجميع البطولات.ومن بين هذه الحصيلة التهديفية 9 في الدوري الفرنسي، الذي يحتل باريس سان جيرمان صدارة جدوله برصيد 51 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الغريم مارسيليا، الذي قفز إلى المركز الثاني، مستغلاً تعثر لانس الذي خسر على أرضه أمام نيس.