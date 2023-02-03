إدارة باريس سان جيرمان تقع في "فخ" متكرر

وعلق النادي الباريسي ومديره الفني، كريستوف جالتيه، ملف الصفقات الشتوية حتى اللحظات الأخيرة، ولم يستوعبا درس فترة الانتقالات الصيفية.جالتيه أكد لوسائل الإعلام، أنه لا مجال لضم صفقات جديدة طالما لم يغادر أحد اللاعبين الحاليين، قبل أن يقلب اللاعب الإسباني بابلو سارابيا الطاولة على الجميع بانتقاله إلى ولفرهامبتون الإنجليزي في الأيام الأخيرة من ميركاتو الشتاء.وجدت الإدارة الباريسية نفسها في سباق مع الوقت لضم جناح هجومي جديد، تلبية لرغبة المدرب، كريستوف جالتيه.تعثر مسؤولو سان جيرمان في حسم أكثر من ملف، وفشلت كل محاولات التفاوض لضم ريان شرقي، نجم أولمبيك ليون، أو البرازيلي مالكوم، لاعب برشلونة السابق، وزينت سان بطرسبرج الروسي الحالي.في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، ذهب بي إس جي لخيار ثالث، بالتفاوض لاستعارة المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب وصول الأوراق من النادي اللندني بعد 3 دقائق من إغلاق باب الانتقالات في فرنسا.بخلاف ملف تدعيم الجناح الهجومي، خسرت الإدارة الباريسية رهان اللحظات الأخيرة في حسم الصفقات، حيث تعثر أيضا في ضم ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، الذي أعلن أنه لن يجدد العقد مع النادي الإيطالي، ووقع مع بي إس جي، لتتأجل الصفقة لحين إشعار آخر.سيناريو الفشل في اللحظات الأخيرة، عانى منه النادي الباريسي في انتقالات صيف 2022، حيث تعثرت أيضا محاولة ضم سكرينيار، بينما انضم فابيان رويز وكارلوس سولير في 31 آب/أغسطس والأول من أيلول/سبتمبر.لم يشارك سولير وفابيان رويز في فترة إعداد الفريق الباريسي، ليبتعدا كثيرا عن التشكيل الأساسي، ولم يستفد منهما الفريق حتى الآن بالشكل الأمثل رغم مرور أكثر من منتصف الموسم، وتكرر الأمر مع ريناتو سانشيز الذي انضم في الأسبوع الأول من آب/أغسطس.فخ اللحظات الأخيرة لتقليص قائمة الفريق والإفلات من شبح عقوبات اللعب المالي النظيف، وقع فيه النادي الباريسي أيضا عندما أعار 8 لاعبين دفعة واحدة في الصيف الماضي، وكذلك إعارة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى نوتنجهام فورست، هذا الشتاء.سياسة الخطوات البطيئة ناتجة عن تضخم رواتب نجوم بي إس جي، الذي عطل مفاوضات التخلص منهم، وأسفر عن خروج بمحصلة "صفر" من سوق الانتقالات الشتوية قبل 4 أشهر حاسمة، يبدأها بمواجهة بايرن ميونخ بعد أقل من أسبوعين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.