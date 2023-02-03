بقرار جديد.. بوسكيتس يفاجئ إدارة برشلونة

وينتهي عقد بوسكيتس صاحب ال34 عاما بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف البلوجرانا، في ظل سعي إنتر ميامي الأمريكي لضمه، وتلقيه عرضا سعوديا مغريا.وبحسب إذاعة "Rac1" الكتالونية، فإن بوسكيتس مستعد لتجديد عقده مع برشلونة، وينتظر عرضا من إدارة النادي قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.ويسعى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، بكل قوته لإقناع بوسكيتس بالبقاء في صفوف البلوجرانا، نظرا لأهميته لطريقة لعب الفريق، والاستفادة من خبراته خلال الموسم المقبل على أقل تقدير، في الوقت الذي كان فيه قائد برشلونة يدرس الرحيل إلى الدوري الأمريكي.وأفادت تقارير صحفية مؤخرا، أن برشلونة سيعرض على بوسكيتس التجديد براتب أقل، لأن الإمكانيات المالية للنادي في الوقت الحالي، لا تسمح بغير ذلك.