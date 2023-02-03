بالفيديو.. تأثر ميسي بعد مشاهدته قميص الأرجنتين الجديد: "3 نجمات"

السومرية نيوز - رياضة



تأثر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لحظة مشاهدته النجمات الثلاث تزين قميص منتخب بلاده لأول مرة، بعد تتويجه بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.





وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركته صحيفة "أوليه" الأرجنتينية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، أمس الخميس، إضافة إلى صور من مقابلة أجراها صحفيوها مع ميسي في باريس، وتظهر تفاعله وهو يرى نسخة من قميص بلاده مزين بالنجمات الثلاث، ويتحدث خلاله عن شعوره بذلك.

MESSI VIENDO EL PARCHE Y LAS 🌟🌟🌟 POR PRIMERA VEZ 😍😍



🎙️ Mariano Dayan - @hernanclaus

📹 @giangiustra pic.twitter.com/2EAl2H9Tqy — Diario Olé (@DiarioOle) February 2, 2023



وأشارت الصحيفة إلى أن رد فعل ميسي جاء عقب رؤيته القميص بالنجمات الثلاث لأول مرة خلال المقابلة.



وأظهر الفيديو سعادة ميسي الكبيرة وتأثره عندما شاهد القميص، ورفعه أمام الكاميرا محتفيا بإضافة النجمة الثالثة لقميص الأرجنتين. وأشارت الصحيفة إلى أن رد فعل ميسي جاء عقب رؤيته القميص بالنجمات الثلاث لأول مرة خلال المقابلة.وأظهر الفيديو سعادة ميسي الكبيرة وتأثره عندما شاهد القميص، ورفعه أمام الكاميرا محتفيا بإضافة النجمة الثالثة لقميص الأرجنتين.

Leo viendo como toda la Argentina recrea su festejo 🏆🥹 (Y HASTA SE ACORDÓ DE PILLUD😂)



💬🇦🇷 Imperdible mano a mano con nuestro 10 tras el Campeonato del Mundo.



MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE 🖥️



🎙️ Mariano Dayan - @hernanclaus

📹 @giangiustra pic.twitter.com/7NHtQ9Rjlf — Diario Olé (@DiarioOle) February 3, 2023



وفي مقطع طريف آخر من المقابلة، أظهر رد فعل قائد الأرجنتين على بعض المشاهد التي حاول فيها الأرجنتينيون إحياء احتفال ميسي بكأس العالم والاحتفال بالطريقة ذاتها التي حمل بها الكأس لحظة التتويج. وفي مقطع طريف آخر من المقابلة، أظهر رد فعل قائد الأرجنتين على بعض المشاهد التي حاول فيها الأرجنتينيون إحياء احتفال ميسي بكأس العالم والاحتفال بالطريقة ذاتها التي حمل بها الكأس لحظة التتويج.