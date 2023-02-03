مورينيو يحصل على جائزة جديدة في إيطاليا

وتم تكريم مورينيو لحصوله على لقبين أوروبيين في إيطاليا وهما دوري أبطال أوروبا، عندما كان يدرب إنتر في 2010، ودوري المؤتمر الذي رفعه الموسم الماضي مع فريقه الحالي روما، والذي كان أول كأس أوروبي للفريق منذ 1961.وحصلت إيجونو على جائزة أفضل رياضية إيطالية لموسمها الرائع، حيث تم اختيارها كأفضل لاعبة في مركزها، والثالثة على مستوى العالم في مونديال الكرة الطائرة مع إيطاليا، والميدالية الذهبية في دوري الأمم الأوروبية.وحصل فيكتور أوسيمين على جائزة أفضل رياضي أجنبي، عن عامه مع نابولي، حيث لعب دورا مهما في تأهل الفريق لدوري الأبطال في نهاية الموسم الماضي.وحصلت لاعبة الجمباز صوفيا رافائيلي، على لقب سيدة العام الرياضية في 2022، والذي صنعت فيه التاريخ كونها أول إيطالية تفوز بميدالية ذهبية فردية في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في بلغاريا، بالإضافة إلى تأهلها لأولمبياد 2024.وحصل نيكولا بيترانجلي، الذي يعتبر أفضل لاعب تنس إيطالي في التاريخ، على جائزة مسيرة رياضية، كما حصل جياكومو بارتيلوني على جائزة الرياضي البارالمبي لهذا العام بعد عام مليء بالنجاح حصل فيه على الميدالية الذهبية في بطولة العالم، والفضية في سباق التعرج الخاص والتعرج المتوازي، بالإضافة إلى كونه حامل العلم في دورة الألعاب البارالمبية بكين 2022، حيث فاز بأربع ميداليات.وتمنح جمعية الصحافة الأجنبية الإيطالية، هذه الجوائز منذ عام 1991، وتضم قائمة الفائزين رياضيين مثل السباحة فيديريكا بيليجريني والعداء مارسيل جاكوبس ولاعبي كرة القدم فرانشيسكو توتي وزين الدين زيدان، من بين آخرين.