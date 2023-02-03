ميسي يكشف مصير "البشت" القطري

ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن ميسي بتصريحات صحفية أكد خلالها أنه يحتفظ "بكل شيء وأن لديه الأحذية والقمصان والعباءة (البشت القطري)، وكل شيء يخص تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر"، مشيرا إلى أنه سيأخذ كل هذه المتعلقات "في شهر مارس/ آذار إلى برشلونة، حيث لديه أشياءه وذكرياته".تأتي تلك التصريحات بعدما انهالت العروض الخيالية على ميسي من شركات ورجال أعمال لاقتناء "البشت" القطري الذي ارتداه خلال التتويج بمونديال 2022.