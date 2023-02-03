"التسلل" يحرم رونالدو من وضع بصمته الاولى مع النصر

وكاد رونالدو، أن "يضع بصمته الأولى مع العالمي قبل نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة عبد الرحمن غريب ليسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة، ليندب البرتغالي حظه بعد أن كان قريبا من تسجيل هدفه الأول مع النصر في مسيرته الاحترافية الجديدة".وانتهى الشوط الأول بتعادل الفتح مع الضيف النصر (1-1)، بعد أن تقدم أصحاب الأرض بواسطة القادم الجديد تيو، قبل أن يدرك النصر التعادل بواسطة هداف الدوري البرازيلي آندرسون تاليسكا.وهذه ثالث مباراة يلعبها الدون مع النصر، بعد لقاء الاتفاق في الدوري والاتحاد في السوبر.يذكر أن الدون كان قد سجل هدفا في مباراة باريس سان جيرمان الودية، التي شارك بها ضمن فريق موسم الرياض والذي ضم نجوم الهلال والنصر، وانتهت بفوز النادي الباريسي (5-4).