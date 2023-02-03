من ركلة جزاء.. رونالدو يحرز اول اهدافه مع النصر السعودي

وسجل رونالدو الهدف الثاني للنصر في شباك الفتح خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.وقف الحظ امام الدون، بعد الغاء تسجيل هدفه الاول في مرمى السويدي جاكوب ريني، حارس الفتح، لوجوده في مصيدة التسلل.وأحرز رونالدو هدفه من ضربة جزاء مع حلول الدقيقة الأخيرة من المباراة التي تقام على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.وكان رونالدو يمني النفس بتجاوز البداية السيئة منذ انتقاله للنصر حيث فشل في هز الشباك قبل اليوم إذ كان هدف تاليسكا كافيا للفوز على الاتفاق في الجولة الماضية، بينما خسر الفريق 3-1 أمام الاتحاد في قبل نهائي كأس السوبر السعودية.وفي مباراة اليوم وضع الإسباني كريستيان تيو الفتح البطل السابق في المقدمة بعد 12 دقيقة بتسديدة رائعة بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس.وعادل أندرسون تاليسكا النتيجة للنصر في الدقيقة 42 بتسديدة من داخل المنطقة. وسجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 58 بتسديدة مباشرة من لمسة واحدة على الطائر من داخل المنطقة.وظهرت خطورة رونالدو في أكثر من مناسبة كانت أبرزها قبل الاستراحة حين سدد في العارضة.لكنه أدرك التعادل بعد أن كان قبلها حصل على بطاقة صفراء لمشادة مع لاعبي الفتح بسبب إضاعة الوقت.ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي دوري روشن للمحترفين، برصيد 34 نقطة من 10 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة، وبفارق نقطتين عن فريق الهلال صاحب الوصافة.وودع فريق النصر في المباراة التي شارك فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطولة كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الدور نصف النهائي.