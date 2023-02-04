هذا ما قاله رونالدو بعد هدفه الأول مع النصر السعودي

السومرية نيوز – رياضة

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بالهدف الأول الذي وقعه بقميص نادي النصر السعودي، خلال مواجهة الفتح في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.



وأنقذ رونالدو نادي النصر من الخسارة أمام نظيره الفتح، بعد توقيعه على هدف التعادل (2_2)، في الدقيقة (90+3) من عمر المواجهة، بواسطة ركلة جزاء.



ويعدُّ هذا الهدف الأول لرونالدو بقميص نادي النصر السعودي، بعد فشله في التسجيل خلال المواجهتين السابقتين أمام الاتحاد والاتفاق، مع العلم أن رونالدو افتتح عداده التهديفي في السعودية، خلال المباراة الودية التي جمعت بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.



وبعد نهاية مواجهة الفتح، نشر رونالدو تغريدة عبر حسابه الرسمي، في أول تعليق له على هدفه الأول مع النصر، جاء فيها: "‏سعيد بتسجيل هدفي الأول في الدوري السعودي.. مجهود كبير من الفريق بأكمله لتحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية!".