مباراة "نارية" بين الجزائر والسنغال في نهائي "الشان".. اليك الموعد

وتنطلق صافرة بداية القمة المرتقبة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت العراق.

أظهر المنتخب الجزائري مستضيف البطولة قوةً كبيرةً في كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين، بعد تصدره منافسات المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، جامعًا في رصيده 9 نقاط، من 3 انتصارات تفوّق خلالها على ليبيا 1-0، إثيوبيا 1-0، وموزمبيق 1-0.ورغم نجاحه في تحقيق 3 انتصارات متتالية، واعتباره أحد ثلاثة منتخبات لم تهتز شباكها في الدور الأول إلى جانب موريتانيا والنيجر، أظهر البعض تخوفهم من ضعف المعدلات التهديفية التي واجهت نجوم الجزائر، وسط إهدار عدد كبير من الفرص في دور المجموعات.وفي ربع النهائي، واصل منتخب الجزائر مشواره بتحقيق انتصار جديد على ساحل العاج 1-0، قبل أن يكشر عن أنيابه التهديفية في نصف النهائي بعد الفوز على النيجر 5-0، ليصل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية محرزًا 9 أهداف، دون أن تتلقى شباكه أيّ أهداف في المسابقة.لم يكن طريق المنتخب السنغالي مفروشًا بالورود في كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين، حيث حقق الفريق السنغالي في بداية مشواره فوزًا صعبًا على كوت ديفوار 1-0؛ لكنه تلقى صدمة كبيرة بالخسارة أمام أوغندا 0-1، لتصبح فرص التأهل محل تهديد حقيقي بانتظار ما ستسفر عنه الجولة الثالثة.وسرعان ما تجاوز المنتخب السنغالي هذه الأزمة، بالفوز على جمهورية الكونغو 3-0، ليتصدر منافسات المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، جامعًا في رصيده 4 أهداف، فيما تلقت شباكه هدفًا واحدًا، ليُظهِر قوةً هجوميةً أعلى من منتخب الجزائر في دور المجموعات.وفي الأدوار الإقصائية، نجح منتخب السنغال في التأهل إلى المواجهة النهائية بأقل مجهود، بعد الفوز على موريتانيا في الدور ربع النهائي 1-0، ثم تخطي عقبة مدغشقر في نصف النهائي بنتيجة 1-0.تعتمد الجزائر في البحث عن لقبها في كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين على 40 ألف متفرج من المقرر أن يشغلوا مقاعد استاد "نيلسون مانديلا"، من أجل مساندة منتخب بلادهم أمام السنغال في المباراة النهائية.وأظهر منتخب الجزائر قوة كبيرة في اللعب على أرضه وبين جماهيره، كما أن "الخضر" يرغبون في الاعتماد على هدافهم الأول أيمن محيوص متصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 5 أهداف.يبحث المنتخب السنغالي عن إكمال تألقه في المسابقات القارية بالآونة الأخيرة، والجمع بين كأس الأمم الأفريقية وكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، بعد أن تُوج بلقب الأولى قبل عامٍ على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح.وقدّم منتخب السنغال أداءً مثاليًا في السنوات الأخيرة، بعد التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 و 2021، ثم نهائي الكرة الشاطئية 2022، وكأس تحت 20 عامًا 2019، مما يجعله منافسًا صعبًا في نهائي كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين.أكد مجيد بوقرة، مدرب منتخب الجزائر، عزم لاعبي فريقه على تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين، واصفًا المواجهة النهائية بلقاء العمر لنجوم الأخضر الجزائري، وسط تحفيز بنسبة "4000%" يسيطر على الجميع.من ناحيته، اعترف بابي تياو مدرب السنغال بصعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام الجزائر، بفعل قوة الأخير على الصعيدين الدفاعي والهجومي، مؤكدًا أن فريقه رغم كل شيء يبدو مستعدًا من أجل مواجهة طموح الجزائر وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.