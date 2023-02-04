كاسانو يشن هجوما على مورينيو: لم يكن ابدا مدربا عظيما

وقال كاسانو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "مورينيو لم يكن أبدا مدربا عظيما، لقد عرف فقط كيف يتعامل مع وسائل الإعلام وكان محاورا رائعا".وأضاف "إنه جيد في التعامل مع لاعبين أقوياء، وليس مع لاعبين غير جيدين، من السهل جدا أن تكون ودودا مع لاعبين رائعين".وتابع كاسانو "إنها كارثة في روما، لقد جعلهم ينفقون الأموال على نيمانيا ماتيتش وروي باتريسيو، لقد كانت هذه قراراته، في كثير من الأحيان يتصرف بشكل متستر".وحول خروج روما من كأس إيطاليا على يد كريمونيزي، قال كاسانو: "في ذلك اليوم، جعلني أرغب في التقيؤ، إنه لا يعرف كيف يشكل فريقا، حتى مع التشكيلة الاحتياطية عليك التغلب على كريمونيزي".وعن تعامل مورينيو مع لاعبي روما المنبوذين كارسدورب وزانيولو، علق أنطونيو: "كان تعامل مورينيو مع كارسدورب كارثيا، لقد وضعه بمرمى الانتقادات وأهانه أمام الجميع، كان تلك فوضى".