الاهلي يتغلب على سياتل ويضرب موعدا مع الريال في كأس العالم للأندية

وأحرز محمد مجدي (قفشة) هدف قرب النهاية ليمنح الأهلي الفوز 1-صفر على نادي سياتل ساوندرز، وبدت المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي، عندما أطلق قفشة تسديدة رائعة ارتدت من العارضة وأبعدها دفاع الفريق الأمريكي، الذي يشارك في البطولة لأول مرة، لتصل إلى لاعب الأهلي ليسددها وتصطدم بأحد المدافعين إلى داخل المرمى قبل دقيقتين من النهاية.وبذلك يصعد الأهلي، الذي يشارك في البطولة بصفته وصيف بطل أفريقيا الوداد بسبب إقامة البطولة في المغرب، إلى الدور قبل النهائي للمرة الثالثة على التوالي.ويلعب الأهلي ضد ريال مدريد بطل أوروبا مساء الأربعاء المقبل.