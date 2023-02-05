أسطورة البايرن عن الحارس الألماني: مستقبله مهدد

وتسبب صاحب الـ36 عاما في جدل واسع، بسبب انتقاده لقرار إدارة النادي الألماني، بشأن إقالة مدرب الحراس توني تابالوفيتش، والذي وصفه بالعار.وخلال تصريحات لشبكة "سكاي"، قال ماتيوس "سيكون من الصعب عودة الوفاق بين نوير وإدارة النادي، حيث كانت عباراته قاسية".واستنكر ماتيوس استخدام نوير لبعض الكلمات في تصريحاته، خصوصا عبارة "قلبي تمزق"، مؤكدا أنه "لم يمت أحد هنا، وقرار الإقالة لم يكن مفاجأة، لأن الخلافات موجودة منذ شهور".وربط ماتيوس بين تصريحات نوير والإصابة التي تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بسبب قيامه بالتزلج أثناء العطلة في نهاية العام الماضي.وقال نجم الكرة الألمانية الأسبق: "التزلج خطير، وهو يبرئ نفسه الآن من كل شيء ويذهب للحديث عن أمور أخرى.. هذا ليس بايرن ميونخ ولا يجب أن يكون نوير أيضا، حيث ينبغي أن يتحمل مسؤوليته كقائد".