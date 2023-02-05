ديل بوسكي: ريال مدريد يمر بأزمة قبل مواجهة الأهلي

وقال ديل بوسكي، في تصريح لبرنامج كورة كل يوم، على قناة الحياة: "ريال مدريد يمر بأزمة، حيث يفتقد العديد من اللاعبين قبل مواجهة الأهلي، بسبب الإصابات، لكنه يملك أفضلية لتحقيق الفوز، بفضل العديد من أصحاب الخبرات".وأضاف: "الفروق في كرة القدم أصبحت غير موجودة وتلاشت، فاللعبة تطورت بشكل كبير في السنوات الماضية، لذلك أتوقع أن تكون مباراة قوية".وتابع: "لا أتابع الأهلي بشكل كبير في الفترة الماضية، لكنه فريق كبير ويحقق نجاحات دائما في مونديال الأندية".وختم: "عندما كنت مدربا لريال مدريد في 2001، واجهت الأهلي في مباراة ودية بالعاصمة المصرية، لكن خسرنا بسبب ارتفاع درجة الحرارة، كما أن الأهلي كان فريقا رائعا، وقدم مستوى جيد جدا، واستحق الانتصار".