ديربي الغضب.. بيولي يجهز مفاجأة في تشكيلة ميلان

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن بيولي يخطط لتغيير طريقة اللعب إلى 3-5-2، بالإضافة إلى وضع النجم البرتغالي رافائيل لياو على مقاعد البدلاء.ويعاني ميلان من 5 غيابات مؤثر في الديربي، وهي: "مايك ماينان - زلاتان إبراهيموفيتش - فيكايو توموري - أليساندرو فلورينزي - إسماعيل بن ناصر".وجاءت التشكيلة المتوقعة لميلان في ديربي الغضب، كالآتي:حراسة المرمى: تاتاروسانو.الدفاع: جابيا - سيمون كايير - بيير كالولو.الوسط: كالابريا - ميسياس - كرونيتش - تونالي - ثيو هيرنانديز.الهجوم: جيرو - أوريجي.على الجانب الآخر، ينتظر أن تكون تشكيلة الإنتر على النحو التالي:حراسة المرمى: أونانا.الدفاع: أتشيربي - سكرينيار - باستوني.الوسط: دي ماركو - تشالهانوجلو - باريلا - مخيتاريان - دارميان.الهجوم: مارتينيز - لوكاكو.يذكر أن الإنتر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 40 نقطة، متقدما على ميلان السادس بفارق نقطتين.